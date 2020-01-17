2020-01-17T07:36:34+03:00
Происшествия

В Омской области авто на полной скорости влетело в столб

21-летний водитель погиб на месте
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Страшное ДТП случилось рано утром 17 января на дороге ЧелябинскНовосибирск в Москаленском районе. 21-летний водитель не справился с управлением машины, и его «Тойота Аристо» на полной скорости влетела в фонарный столб.

Удал был такой силы, что иномарку практически разрезало пополам. Водитель скончался на месте происшествия.

– Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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