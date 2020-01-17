2020-01-17T07:30:16+03:00
Общество

В Омске задержали пьяного маршрутчика

Вероятно, на ближайшие два года ему придется искать другую работу – права у него заберут
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Едва не закончилось плачевно для пассажиров безответственное поведение водителя маршрутки № 426, ехавшей из поселка Береговой в Омск. Несмотря на то, что ему надо было везти людей, он напился и сел за руль.

– 16 января около 10.00 на проспекте Губкина остановлен пассажирский автобус ГАЗель с тремя пассажирами, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – При проверке документов у 41-летнего водителя обнаружены признаки опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался.

Это считается автоматическим признанием того, что водитель был нетрезв. За это маршрутчику грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. «Газель», на которой он ехал, отправили на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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