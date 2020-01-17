2020-01-17T05:39:15+03:00
Общество

В Омске из-за сильного снегопада и ветра объявили штормовое предупреждение

Особенно внимательными людей просят быть на дорогах
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Уже в ближайшие часы в Омске ожидается резкое потепление – до +1. Все это будет сопровождаться метелью, сильным ветром и гололедом. В МЧС, основываясь на прогнозе от Обь-Иртышского УГМС, объявили штормовое предупреждение.

Просят быть осторожнее на дорогах водителей и пешеходов и в областной Госавтоинспекции.

– В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует всем водителям быть особо внимательными, строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно скоростной режим, дистанцию, а также правила проезда пешеходных переходов, – говорится в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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