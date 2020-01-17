В Омске из-за сильного снегопада и ветра объявили штормовое предупреждение
Уже в ближайшие часы в Омске ожидается резкое потепление – до +1. Все это будет сопровождаться метелью, сильным ветром и гололедом. В МЧС, основываясь на прогнозе от Обь-Иртышского УГМС, объявили штормовое предупреждение.
Просят быть осторожнее на дорогах водителей и пешеходов и в областной Госавтоинспекции.
– В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует всем водителям быть особо внимательными, строго соблюдать Правила дорожного движения, особенно скоростной режим, дистанцию, а также правила проезда пешеходных переходов, – говорится в сообщении ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU