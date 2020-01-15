2020-01-15T13:16:55+03:00
Происшествия

Голодный омич отправился с пистолетом за едой в киоск горячего питания

Там он устроил скандал
Станислав МУХИН
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Оружие было спрятано под одеждой.Оружие было спрятано под одеждой.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Конфликтом закончился визит одного из посетителей в киоск горячего питания на проспекте Карла Маркса. Нетрезвый покупатель сразу насторожил продавца. Он ругался, матерился и был агрессивен. Особенно напугало персонал то, что под одеждой у мужчины виднелся пистолет. В итоге его задержали полицейские, приехавшие на вызов. У него изъяли пистолет ТТ образца 1943 года с полным магазином.

Как сообщает пресс-служба омской полиции, 37-летний ранее судимый сибиряк рассказал, что купил на рынке оружие еще 4 года назад. За нарушение общественного порядка и неуважение к обществу омича оштрафовали на 700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Голодный омич отправился с пистолетом за едой в киоск горячего питания
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