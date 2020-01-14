Из-за небольшого пожара в Омске погибли бабушка и внук

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:39:36+03:00

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Трагедия случилась в девятиэтажке на улице Стальского в Ленинском округе. Владелица квартиры на втором этаже поздно ночью заметила небольшое тление в стене. Женщина поначалу не придала происшествию серьезного значения и пыталась потушить его сама. Но огонь только разгорелся и перекинулся на потолок. Омичка вызвала пожарных, которые оперативно приехали на место и спасли ее по лестнице, приставленной к окну. А вот еще двоих людей находившихся в квартире вынесли уже в бессознательном состоянии. Они надышались ядовитым дымом, и спасти их, к сожалению, не удалось.

– Опасность данного пожара в том, что как такового интенсивного горения не было, – рассказал подробности ЧП замначальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского округа Иван Кицелюк. – Пламя со стены перекинулось на потолок, обшитый пластиковой плиткой. Такие возгорания опасны тем, что в процессе горения выделяется очень едкий и токсичный дым. Люди, подышав им даже короткое время, получают сильный урон здоровью или травмы, несовместимые с жизнью. Поэтому, если в вашем доме ремонт сделан с использованием подобных строительных материалов, следует очень тщательно следить за пожарной безопасностью в квартире, не оставлять без присмотра включенные электробытовые приборы.

Расследованием обстоятельств несчастного случая сейчас занимается Следственный комитет.

– По предварительным данным, в ночь с 13 на 14 января произошел пожар, во время которого от сильного задымления скончались 21-летний молодой человек и его 77-летняя бабушка, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Пожар заметили соседи, которые вызвали сотрудников МЧС и скорую помощь. 48-летняя хозяйка квартиры госпитализирована с признаками отравления продуктами горения. Предварительная причина пожара – неисправность электрообогревателя, в то же время проверяется версия о неосторожном обращении с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU