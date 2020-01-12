Омичка на внедорожнике «Ауди» въехала в маршрутку

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:36:19+03:00

К счастью, пассажиров в салоне не было

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Серьезная авария произошла в Омске в выходные. На пересечении улиц 2-я Кольцевая и Березовая столкнулись внедорожник «Ауди» с маршруткой «Форд Транзит». Джипом управляла 60-летняя омичка. Предварительно, она и является виновником аварии - женщина не уступила дорогу микроавтобусу.

После столкновения за помощью к врачам обратился 61-летний водитель маршрутки. У него незначительные травмы. К счастью, в салоне микроавтобуса в момент ДТП не было пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба омской Госавтоинспекции. Обе машины получили повреждения. По факту аварии в ГИБДД проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU