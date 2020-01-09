Соцсети: В Омске раскапывают буферные пруды, куда годами сливали отходы нефтепереработки

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:14:55+03:00

Местные жители переживают, что с этим может быть связан едкий химический запах в городе

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С вечера 7 января жалуются на едкий химический запах, которым окутало практически весь город. Особенно сильно воняло в Нефтяниках и на Левобережье.

В региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили, что за сутки в Центр экомониторинга возмущенные горожане позвонили около 300 раз. При этом замеры выявили значительное превышение ПДК по сероводороду, оксиду углерода и оксиду азота.

В областном ГУ МЧС накануне предостерегли омичей от долгих прогулок на открытом воздухе.

Тем временем в соцсетях появилось видео, сделанное в северной промзоне города. Автор записи утверждает, что буферные пруды, куда десятилетиями сливали отходы нефтепереработки, раскапывают сразу пять экскаваторов.

Напомним, именно с этим местом связывали и едкий запах этилмеркаптана, виновника которого искали несколько лет тому назад. Но тогда информация не подтвердилась, а предприятие, загрязнившее атмосферу, так и не нашли.

И на этот раз некоторые омичи сомневаются, что причина химической вони в городе именно в буферных прудах.

- Завоняло около ж/д, экскаватор в Нефтяниках при чем? , - пишет один из комментаторов с паблике "ЧП Омск". - Пока кто-то пытается найти крайнего, реальный виновник продолжает гадить! Да и запах не с буферных начался.

ИСТОЧНИК KP.RU