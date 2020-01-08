Грабеж на полмиллиона ювелирного магазина в Омске сняли на видео

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:44:23+03:00

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Перед самым Новым годом в Омске был совершен налет на ювелирный магазин на улице 1-я Транспортная. Появилось видео с моментом грабежа. На кадрах видно, что витрины рассматривает подозрительный клиент. Он заметно нервничает, а одет так, что лицо скрывают шарф и капюшон. В какой-то момент омич просит показать цепочку с одной из витрин. Продавец достала лоток с украшениями. В итоге клиент магазина схватил лоток с драгоценностями и сбежал. Обескураженная работница ювелирного салона ничего не смогла поделать.

- Злоумышленник унес с собой 30 золотых цепей, а общая сумма похищенного составила почти 500 000 рублей, - уточнили подробности в пресс-службе омской полиции.

На след воришки вышли довольно быстро. Помогли камеры и множество отпечатков, которые он оставил на месте преступления. Налетчиком оказался уже ранее несколько раз судимый 26-летний житель Кормиловского района. За грабеж ему грозит новый срок - до 7 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/753491" frameborder="0"></iframe> Грабеж ювелирного магазина в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU