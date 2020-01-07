На новогодней елке в Омске детей угощали конфетами с водкой
Видимо, те, кто собирали сладкие подарки для детей, решили продемонстрировать свой патриотизм и положили в коробки несколько конфет, на обертке которых красовалось изображение президента.
– Вот такое шоколадноe чудо обнаружили в детском подарке. Я, конечно, люблю конфеты, но кушать боязно, – поделились в паблике «Ревизорро Омск» родители одного из детей, кому вручили такой подарок на елке.
Собиравшие подарки не учли существенной детали – трюфели, которыми они предлагали полакомиться малышам, содержат даже не просто алкоголь, а водку. Кроме того, в составе есть перец чили, который также навряд ли можно есть детям.
Как выяснилось, это не единственный случай. Другие комментаторы в группе также рассказали, что их детям вручили такое же странное угощение.
ИСТОЧНИК KP.RU