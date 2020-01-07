2020-01-07T15:01:54+03:00
Общество

На новогодней елке в Омске детей угощали конфетами с водкой

Трюфели оказались в составе сладких подарков, которые раздали ребятишкам
Анна МИКУЛА
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Фото: «Ревизорро Омск»Фото: «Ревизорро Омск»Фото: vk.com
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Видимо, те, кто собирали сладкие подарки для детей, решили продемонстрировать свой патриотизм и положили в коробки несколько конфет, на обертке которых красовалось изображение президента.

– Вот такое шоколадноe чудо обнаружили в детском подарке. Я, конечно, люблю конфеты, но кушать боязно, – поделились в паблике «Ревизорро Омск» родители одного из детей, кому вручили такой подарок на елке.

Собиравшие подарки не учли существенной детали – трюфели, которыми они предлагали полакомиться малышам, содержат даже не просто алкоголь, а водку. Кроме того, в составе есть перец чили, который также навряд ли можно есть детям.

Как выяснилось, это не единственный случай. Другие комментаторы в группе также рассказали, что их детям вручили такое же странное угощение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На новогодней елке в Омске детей угощали конфетами с водкой
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