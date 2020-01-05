Страшная авария на трассе в Омской области: людей пришлось вырезать из покореженых авто

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:43:38+03:00

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Серьезная авария случилась сегодня, 5 января, на федеральной трассе Омск–Тюмень. По предварительным данным, в районе 551 км автодороги лоб в лоб столкнулись две машины.

– В 10.53 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей, – сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. – От МЧС России привлечены два человека и одна единица техники. Сотрудники МЧС с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавших.

Причины и обстоятельства ДТП сейчас устанавливают полицейские.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU