Стало известно, когда в Омске пройдет январский дождь

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:23:37+03:00

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Январские каникулы в Омске в этом году выдались аномально теплыми. Из-за этого в парках и на улицах гораздо больше гуляющих, чем обычно. В ближайшие сутки в регионе продержится очень теплая погода. Более того, синоптики обещают январский дождь. Он пройдет в течение дня 3 января. По данным Обь-Иртышского Гидрометеоцентра, в ближайшие два дня в Омске будет снежная погода. Но с 4 января ожидается понижение температуры. 4 января похолодает до -5...-10. А уже 5 января при прояснении в некоторых местах Омской области температура опустится ниже -18. Ожидается гололед. В следующие дни января в Омске снова потеплеет.

ИСТОЧНИК KP.RU