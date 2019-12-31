В Омске задержали банду грабителей с нунчаками, нападавшую на подвыпивших мужчин

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-31T10:34:19+03:00

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Двое подозреваемых – 25-ти и 41-летний мужчины выслеживали подвыпивших мужчин, которые выходили из увеселительных заведений.

К преступлениям сообщники готовились заранее: надевали неприметную одежду, вооружались нунчаками, кастетами и травматическим пистолетом. Для связи использовали телефоны, зарегистрированные на других людей.

В первом случае они подошли к 38-летнему жителю Ленинского округа и предложили его повезти. Когда он отказался, проследили за ним до дома и там напали, избили и ограбили.

Во второй раз также «сопроводили» из кафе на улице Кемеровской 30-летнего омича. Почти сразу после этого их удалось найти и задержать.

– Омский СОБР Росгвардии оказал силовую поддержку сотрудникам УУР УМВД России по Омской области задержав подозреваемых в тот момент, когда последние делили похищенное в своем автомобиле, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – За совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 162 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой», обвиняемым грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU