2019-12-31T09:42:37+03:00
Общество

В Таре водитель сбил годовалую девочку на санках

Девушка и ребенок оказались в больнице
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 30 декабря об аварии сообщили в УГИБДД по Омской области. В Таре на перекрестке улиц Ленина и Мира водитель ВАЗ допустил наезд на пешеходов. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

25-летняя девушка везла на санках годовалую девочку. В итоге машина сбила обоих. Оба пешехода с различными травмами оказались в больнице. Сейчас инспекторы ГИБДД разбираются, кто был виноват в столкновении и почему водитель не смог избежать ДТП. Проводится проверку по факту этой аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24