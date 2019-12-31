В Таре водитель сбил годовалую девочку на санках

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-31T09:42:37+03:00

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Вечером 30 декабря об аварии сообщили в УГИБДД по Омской области. В Таре на перекрестке улиц Ленина и Мира водитель ВАЗ допустил наезд на пешеходов. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

25-летняя девушка везла на санках годовалую девочку. В итоге машина сбила обоих. Оба пешехода с различными травмами оказались в больнице. Сейчас инспекторы ГИБДД разбираются, кто был виноват в столкновении и почему водитель не смог избежать ДТП. Проводится проверку по факту этой аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU