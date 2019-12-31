В Омске будут судить главу фирмы, укравшей 40,5 млн при ремонте дорог

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-31T09:45:23+03:00

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В Омске будут судить руководство ООО «Дорожная строительная компания». Главу фирмы Севака Сарояна, его родственника Гнела Сарояна и бухгалтера Инну Купленик, обвиняют сразу по нескольким статьям – ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем). Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области.

По данным следствия, фигуранты, узнав о выделении из областного бюджета средств ликвидацию последствий паводка, случившегося в 2015 году в Знаменском районе, придумали, как похитить эти деньги.

В 2016 году, заключив от имени ООО «ДСК» договор субподряда на сумму около 43 млн рублей с выигравшим торги государственным предприятием ДРСУ-5», обвиняемые создали видимость выполнения работ. Но дорога была отремонтирована только на бумаге – фигуранты подделали документы. Проверить работы, в том числе и так называемые скрытые (то, как дорога сделана под верхним слоем. – Прим авт.) было сложно – на севере региона уже давно стояли морозы и дорогу покрыл слой наледи. Поверив им на слова заказчик перечислил 40,5 млн рублей. Чтобы легализовать эти деньги сообщники, подыскав номинальную организацию, от имени ООО «ДСК» заключили формальные договоры субподряда и перечислили на расчетный счет этой транзитной фирмы 21,5 млн рублей.

На время разбирательств братьев Сароян отправили в СИЗО, бухгалтер – под домашним арестом. С Севаком Сарояном, признавшим вину, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Остальные фигуранты вину в преступлениях не признали.

– В счет возмещения причиненного преступлением ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 24 млн рублей – строительная техника, автотранспорт, недвижимость, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Прокурором утверждены обвинительные заключения, в связи с чем уголовные дела будут направлены в Первомайский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU