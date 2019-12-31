Медведице Гуле из Большереченского зоопарка устроили праздничный обед

СЕГОДНЯ 08:51 2019-12-31T09:01:42+03:00

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Приподнятое настроение сегодня царит в Большереченском зоопарке. По традиции перед праздниками всех обитателей угощают чем-нибудь вкусным. Например, на Масленицу пекут блины с вареньем для бурных мишек. Но сейчас они после затянувшегося в этом году бодрствования, наконец, впали в спячку. А вот их полярный собрат – медведица Гуля несмотря на преклонный возраст бодра и зимой чувствует себя отлично.

У одной из старейших обитательниц Большереченского зоопарка отменный аппетит. Как и большинство хищников, она ест один раз в день. А как истинная женщина не наедается на ночь и поэтому расправилась с праздничным угощением с утра. На новогоднем столе у Гули были ее любимая рыба жирных сортов, а также фрукты, овощи и каша.

– Дорогие друзья! Пусть этот Новый год, принесет в наши жизни много чудес! Пусть каждый станет в этом году богаче, успешнее и, конечно же, счастливее. Пусть у каждого из нас, всегда будет повод порадоваться за другого. Желаем вам, чтобы осуществились мечты, реализовались планы, и на все это хватило здоровья! С наступающим Новым годом! – написали в комментарии к видео с Гулей сотрудники зоопарка. А также напомнили, что 1 января там выходной, а со 2 января зоопарк работает каждый день без выходных, касса открыта с 10.00 до 16.00.

Гуля обедает.Видео: Наталья БОЛОТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU