В Минэнерго заявили, что закончили ремонт всех фасадов в Омске

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-31T08:19:08+03:00

Но по городу видны дома, на которых ведутся работы

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Эпопея с ремонтом фасадов в Омске, на которые выделяли 1 миллиард рублей, подходит к своему логическому концу. Срок окончания работ неоднократно переносился, начиная с 1 сентября. Был большой риск, что власти не успеют закончить ремонт и освоить все деньги до 31 декабря. Тогда пришлось бы возвращать часть денег обратно в Москву.

Но за сутки до 31 декабря в областном правительстве заявили: они закончили все дома и освоили все деньги. И это несмотря на то, что на некоторых многоэтажках работы ведутся до сих пор.

- По условиям соглашений, мероприятия по капитальному ремонту должны быть выполнены в отношении 169 многоквартирных домов в Омске (159 фасадов и 51 крыша), включенных в соответствующий перечень домов, – утверждают в Минэнерго Омской области.

Добавим, что ремонт фасадов подвергался неоднократной критике со стороны СМИ и жителей. Сроки работ сорвали на несколько месяцев. Половину домов из-за этого пришлось делать в морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU