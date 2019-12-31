В Минэнерго заявили, что закончили ремонт всех фасадов в Омске
Эпопея с ремонтом фасадов в Омске, на которые выделяли 1 миллиард рублей, подходит к своему логическому концу. Срок окончания работ неоднократно переносился, начиная с 1 сентября. Был большой риск, что власти не успеют закончить ремонт и освоить все деньги до 31 декабря. Тогда пришлось бы возвращать часть денег обратно в Москву.
Но за сутки до 31 декабря в областном правительстве заявили: они закончили все дома и освоили все деньги. И это несмотря на то, что на некоторых многоэтажках работы ведутся до сих пор.
- По условиям соглашений, мероприятия по капитальному ремонту должны быть выполнены в отношении 169 многоквартирных домов в Омске (159 фасадов и 51 крыша), включенных в соответствующий перечень домов, – утверждают в Минэнерго Омской области.
Добавим, что ремонт фасадов подвергался неоднократной критике со стороны СМИ и жителей. Сроки работ сорвали на несколько месяцев. Половину домов из-за этого пришлось делать в морозы.
ИСТОЧНИК KP.RU