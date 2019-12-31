Омского судью Москаленко так и не оправдали посмертно

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-31T08:22:32+03:00

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Накануне в Омском областном суде огласили решение по уголовному делу умершего Сергея Москаленко. Бывший судья Куйбышевского суда получил взятку от подсудимого – застройщика Виктора Берга, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Правда, размер ее теперь немного снизили – с почти 6,9 млн до 6,5 млн рублей.

Напомним, федеральный судья Москаленко разбирался в обстоятельствах дела Берга, похитившего около 100 млн рублей дольщиков. 14 октября 2015 года накануне вынесения приговора застройщика нашли рядом с его машиной застреленным.

А спустя месяц покушение в подъезде его дома было совершено на Москаленко. В январе 2017 года судью нашли повешенным в парке 300-летия Омска. По версии следствия, Москаленко инсценировал нападение, а потом покончил с собой.

Дело после его гибели не было закрыто – дочь судьи добивалась оправдания отца. В июне 2018 года его посмертно признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Верховный суд РФ отправил дело на повторное рассмотрение. Но в облсуде вынесли прежнее решение.

«Коммерческие вести» со ссылкой на адвоката экс-судьи Андрея Хабарова, сообщают, что решение суда будут обжаловать. По мнению защиты, ни одно предоставленное ею доказательство не было опровергнуто, а приговор по-прежнему основывается лишь на ничем не подкрепленных утверждениях жены и сына убитого застройщика.

ИСТОЧНИК KP.RU