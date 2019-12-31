«Каждый год приближает нас к возвращению в Омск»: Боб Хартли в костюме Деда Мороза поздравил фанатов

СЕГОДНЯ 07:20 2019-12-31T07:20:08+03:00

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Необычное поздравление омским болельщикам приготовил хоккейный клуб "Авангард". С новогодним обращением к фанатам обратился главный тренер Боб Хартли в костюме Деда Мороза. Причем сделал это на смеси русского и английского. С чувством юмора у канадца все в порядке.

- Дед Мороз говорит: «Спасибо большое за вашу поддержку и, что еще более важно, за ваше терпение. Каждый новый год приближает нас к возвращению домой!» - сказал Хартли. - Дед Мороз утвердил все планы по строительству новой арены.

В конце канадец добавил традиционное для Санта-Клауса хо-хо-хо. Болельщикам такое поздравление очень понравилось. Напомним, что по планам "Авангард" должен вернуться в Омск к 2023 году. К этому времени рассчитывают закончить строительство арены, которе ведется сейчас на месте снесенного стадиона.

Боб Хартли поздравляет омских болельщиков с Новым годом!.Специальное поздравление для омичей от главного тренера Авангарда Боба Хартли

ИСТОЧНИК KP.RU