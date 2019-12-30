2019-12-30T12:11:59+03:00
Происшествия

На севере Омской области обнаружили бешеную лису, контактировавшую с домашними собаками

Из-за этого там введен карантин
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бешеную лису обнаружили на севере Омской области. Зараженное смертельным вирусом животное пробралось на личное подворье одного местных жителей и там умерло. Но перед этим дикий зверь контактировал с домашними собаками. Сейчас они находятся под наблюдением ветеринара.

– В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, проводятся мероприятия направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очага заболевания на территории деревни Плахино, Колосовского района. В ближайшее время там будет введен карантин, – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.

Также в ведомстве напомнили, что наш регион традиционно считается одним из неблагополучных по частоте случаев заражения бешенством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На севере Омской области обнаружили бешеную лису, контактировавшую с домашними собаками
На дороге в Омской области сбили 10-летнюю девочку
«Счастья не желаю»: Полежаев иронично поздравил с Новым годом омичей и хейтеров
На видео попали вандалы, разломавшие лавочку во дворе
«Росводоканал Омск» провел тестовый запуск установки утилизации осадка
«Ростелеком» в Омске поздравил воспитанников реабилитационного центра Знаменского района с Новым годом
На границе Омской области с Казахстаном уже начались новогодние очереди
Полежаеву не разрешили строить храм на Ленинской горке
Омичи купили елку с клещами
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» помогут социальным предпринимателям найти инвесторов
Омичи жалуются на автолюбителей, которые заезжают на тротуар, чтобы сфотографировать авто возле звезд у «Каскада»
В Омске заметили новогодний трактор в колпаке Деда Мороза
Стало известно, как будут работать больницы в праздники
«Попытки доказать мою невиновность - барахтанье впустую»: Появилось новое видео с омичом, обвинившим полицию в подбросе наркотиков
«У Димы в планах была карьера и свадьба»: Родные омича, обвинившего полицию в подбросе наркотиков, не верят в его суицид
«Все-таки, суицид»: Появилась запись гибели омича, заявившего, что ему подбросили наркотики
«Наркотики приобретены для распространения»: Полицейские обнародовали запись досмотра омича, утверждавшего, что свертки ему подбросили
В главном омском парке после профилактики снова открыли все горки