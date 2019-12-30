На севере Омской области обнаружили бешеную лису, контактировавшую с домашними собаками
Бешеную лису обнаружили на севере Омской области. Зараженное смертельным вирусом животное пробралось на личное подворье одного местных жителей и там умерло. Но перед этим дикий зверь контактировал с домашними собаками. Сейчас они находятся под наблюдением ветеринара.
– В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, проводятся мероприятия направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очага заболевания на территории деревни Плахино, Колосовского района. В ближайшее время там будет введен карантин, – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.
Также в ведомстве напомнили, что наш регион традиционно считается одним из неблагополучных по частоте случаев заражения бешенством.
ИСТОЧНИК KP.RU