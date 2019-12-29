В Омске побывал знаменитый игрок «Спартака» Егор Титов

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-29T11:55:13+03:00

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В Омске побывал один из лучших игроков московского «Спартака» Егор Титов. Его приезд стал предновогодним подарком для юных спортсменов.

Дело в том, что футболист приехал по приглашению своего знаменитого коллеги – Альберта Риеры. Напомним, испанец женат на омичке. Не так давно пара решила вернуться на родину супруги, где Риера открыл детскую спортивную школу. Именно для ее учащихся и провел мастер-класс Егор Титов.

– Великий игрок и замечательный человек, умный и вне игры, и на поле. Спасибо, друг мой, за визит в Академию и за время с нами, — написал Риера на своей странице в Instagram.

Напомним, Егор Титов выступал за «Спартак» с 1992 по 2008 год, провел за этот клуб более 300 матчей и был капитаном команды. Также играл за сборную страны.

ИСТОЧНИК KP.RU