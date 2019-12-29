2019-12-29T11:55:13+03:00
Спорт

В Омске побывал знаменитый игрок «Спартака» Егор Титов

Он приехал, чтобы провести мастер-класс класс для детей
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Омске побывал один из лучших игроков московского «Спартака» Егор Титов. Его приезд стал предновогодним подарком для юных спортсменов.

Дело в том, что футболист приехал по приглашению своего знаменитого коллеги – Альберта Риеры. Напомним, испанец женат на омичке. Не так давно пара решила вернуться на родину супруги, где Риера открыл детскую спортивную школу. Именно для ее учащихся и провел мастер-класс Егор Титов.

– Великий игрок и замечательный человек, умный и вне игры, и на поле. Спасибо, друг мой, за визит в Академию и за время с нами, — написал Риера на своей странице в Instagram.

Напомним, Егор Титов выступал за «Спартак» с 1992 по 2008 год, провел за этот клуб более 300 матчей и был капитаном команды. Также играл за сборную страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске побывал знаменитый игрок «Спартака» Егор Титов
Хоккеисту из Омска Илье Михееву перерезало коньком кисть во время матча НХЛ
Появились фото и видео с места, где погиб омич, утверждавший, что ему подбросили наркотики
В Омске эвакуировали супермаркет
На Ленинградском мосту в Омске столкнулись маршрутка и КамАЗ
Омское «Спецавтохозяйство», занимавшееся уничтожением бродячих собак, станет приютом
Под Омском из-за нечищеной трассы легковушка улетела в кювет
Омичка через суд добилась права вывезти детей в Армению
Utair запускает новые регулярные рейсы из Омска
Сотрудники омского СКР навестили в интернате «мальчика на гречке»
Мэрия не хотела платить компенсацию родителям погибшего в Омске подростка, героически спасшего детей из котлована
«Росводоканал Омск» в новогодние праздники будет работать для горожан
Омичей напугали Дед Мороз и Снегурочка на главной площади в одном из райцентров
В школьной столовой Омска детям дали компот с червями
Водитель маршрутки высадил беременную омичку в мороз
Омская пенсионерка посмотрела в интернете сомнительное видео и стала жертвой шантажистов
В Омске наградили активных защитников природы
«Бейте стекла!»: Омичи пытались штурмом взять Концертный зал, чтобы попасть на елку
Стало известно, какая погода в Омске будет в новогоднюю ночь 31 декабря