2019-12-28T12:19:51+03:00
Общество

Появились фото и видео с места, где погиб омич, утверждавший, что ему подбросили наркотики

Анна МИКУЛА
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Напомним, 25-летний омич Дмитрий Федоров был музыкантом, но стал известен уже после смерти и совсем не благодаря артистической карьере.

В середине декабря молодого человека задержал наряд полиции. Дмитрий показался правоохранителям походим на человека, причастного к хищению телефона. Но при обыске у него, по версии обвинения, нашли куда более серьезные вещи, чем краденый гаджет. Из карманови Федорова проводившие обыск силовики достали пять свертков с «солью». Также существует видео досмотра задержанного, где он признается, что купил наркотики для дальнейшего распространения.

В УМВД, кстати, пояснили, что располагают и другими доказательствами вины Федорова. В частности в его сотовом обнаружили переписку в мессенджер, где Дмитрий высылал своим «покупателям» фото с геолокацией закладок. «Комсомолку» заверили, что распечатка этих сообщений существует, но пока в интересах следствия ее не могут предоставить.

Спустя время Федорову находят московского адвоката, и молодой человек отказывается от первоначальных показаний. Он записывает и распространяет в соцсетях видео, где уверяет: наркотики ему подбросили, когда он просто шел по улице. А еще через несколько дней Дмитрия находят мертвым на железнодорожных путях.

Тем временем омский депутат Дмитрий Петренко, который и нашел Федорову нового адвоката, выложил в своей группе в Telegram фото и видео с места происшествия. По мнению, Петренко в официальной версии есть нестыковки. В частности он обратил внимание, что на месте трагедии почти совсем нет крови. При этом при такого рода травмах, при повреждении артерии, кровь должна была фонтанировать и залить все вокруг.

«Комсомолка» уточнила этот момент у следователя омского отделения Западно-Сибирского СКР на транспорте. Он заверил, что осматривал место ЧП и крови там было именно столько, сколько и должно быть в таких случаях. Вдаваться в детали при этом не стал.

Вероятно, ясность в этой пока запутанной истории появится по окончании проверки.

Видео с места гибели Дмитрия Федорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Появились фото и видео с места, где погиб омич, утверждавший, что ему подбросили наркотики
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