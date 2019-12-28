2019-12-28T11:45:36+03:00
Общество

В Омске эвакуировали супермаркет

Инцидент произошел на Левом берегу
Анна МИКУЛА
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Фото: «ЧП Омск»Фото: «ЧП Омск»
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К предновогодней суете в «АТ-маркете» на Левобережье добавилась еще и внезапная эвакуация. Посетители почти сразу начали постить фото происшествия в соцсети и рассказывать, что даже почувствовали запах горящей проводки. Но, как выяснилось, ничего страшного не произошло. По счастью, тревога оказалась ложной.

– В 12.24 поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в торговом центре по улице Дианова, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – К месту были направлены пять единиц техники и 28 человек личного состава. Эвакуированы 300 человек. Признаков пожара не обнаружено, после проверки все посетители и сотрудники вернулись в здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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