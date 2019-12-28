2019-12-28T06:36:30+03:00
Происшествия

На Ленинградском мосту в Омске столкнулись маршрутка и КамАЗ

На данный момент сообщается о семи пострадавших
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Омской областиФото: пресс-служба УМВД России по Омской области
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 28 декабря, рано утром в центре Омска. Примерно в 7.40 на Ленинградском мосту столкнулись маршрутка и КамАЗ.

– По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 7 пассажиров микроавтобуса, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – На месте происшествия работают экстренные службы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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