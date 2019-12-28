На Ленинградском мосту в Омске столкнулись маршрутка и КамАЗ
На данный момент сообщается о семи пострадавших
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 28 декабря, рано утром в центре Омска. Примерно в 7.40 на Ленинградском мосту столкнулись маршрутка и КамАЗ.
– По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 7 пассажиров микроавтобуса, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – На месте происшествия работают экстренные службы.
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU