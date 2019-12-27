2019-12-27T13:57:43+03:00
Общество

Омское «Спецавтохозяйство», занимавшееся уничтожением бродячих собак, станет приютом

Неагрессивных животных будут лечить и выпускать обратно на улицу, злобных будут пожизненно содержать в вольерах
Анна МИКУЛА
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С отловленными собаками теперь будут обращаться гораздо гуманнее.С отловленными собаками теперь будут обращаться гораздо гуманнее.Фото: Анна МИКУЛА
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С 1 января вступает в силу Закон об ответственном обращении с животными на территории Омска. В связи с этим кардинально изменится функция службы отлова бродячих собак. До сих пор бедолаг, которым не нашли хозяев, попросту уничтожали. А тех, кто ждали «смертного приговора», еще до недавнего времени содержали в чудовищных условиях. Теперь «Спецавтохозяйство» станет приютом.

Попадающих туда животных будет осматривать ветеринар. После этого их будут 10 дней содержать в карантине, лечить, вакцинировать и стерилизовать. Неагрессивных собак будут выпускать обратно на улицу. Их можно опознать по яркой бирке в ухе. Остальных хвостатых беспризорников планируют пожизненно содержать в САХе.

Кроме того, как пояснил замдиректора «Спецавтохозяйства» Владимир Шнипко, процесс отлова животных будет сопровождаться обязательной видеофиксацией – это поможет избежать нарушений закона.

Тему преобразования САХа в приют рассмотрят на ближайшем заседании горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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