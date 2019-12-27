Под Омском из-за нечищеной трассы легковушка улетела в кювет

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-27T13:28:02+03:00

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Серьезное ДТП случилось сегодня, 27 декабря, на Красноярском тракте. Судя по фото с места происшествия, дорогу после снегопада не чистили. Из-за образовавшихся на проезжей части завалов, водитель на «Волге» не справился с управлением. Машину занесло, и она вылетела в кювет.

Спасать попавших в беду людей пришлось проезжавшим мимо полицейским.

– Инспекторы ДПС капитан полиции Евгений Киселев и старший лейтенант полиции Игорь Анищенко обратили внимание на автомобиль ГАЗ-3102, который находился в кювете, – сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. – Они выяснили, что в аварии никто не пострадал, но машина застряла в снегу. Инспекторы ДПС помогли откопать автомобиль, остановили проезжавший грузовик и вытянули его из сугроба.

Омичей просят быть предельно внимательными на дорогах – особенно при плохих погодных условиях.

Фото: 55.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU