Под Омском из-за нечищеной трассы легковушка улетела в кювет
Серьезное ДТП случилось сегодня, 27 декабря, на Красноярском тракте. Судя по фото с места происшествия, дорогу после снегопада не чистили. Из-за образовавшихся на проезжей части завалов, водитель на «Волге» не справился с управлением. Машину занесло, и она вылетела в кювет.
Спасать попавших в беду людей пришлось проезжавшим мимо полицейским.
– Инспекторы ДПС капитан полиции Евгений Киселев и старший лейтенант полиции Игорь Анищенко обратили внимание на автомобиль ГАЗ-3102, который находился в кювете, – сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. – Они выяснили, что в аварии никто не пострадал, но машина застряла в снегу. Инспекторы ДПС помогли откопать автомобиль, остановили проезжавший грузовик и вытянули его из сугроба.
Омичей просят быть предельно внимательными на дорогах – особенно при плохих погодных условиях.
Фото: 55.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU