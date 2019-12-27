Омичка через суд добилась права вывезти детей в Армению

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-27T12:14:10+03:00

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С необычным иском в Центральный суд обратилась омичка. После развода бывший муж по заявлению в ФСБ добился ограничения на вывоз детей за пределы страны. Однако у женщины находились родные в Армении, которые хотели поддерживать связь с детьми. Договориться с бывшим мужем по-хорошему омичке не удалось. Тогда она пошла в суд.

Там она рассказала, что бывший супруг никак не помогает финансова ей и детям. А невозможность выезда за пределы страны ограничивает права детей и мешает им социализироваться и общаться с родными.

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Омска, судья решил, что ограничение на выезд детей является злоупотреблением родительскими правами и может провоцировать конфликты. В итоге запрет на выезд отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU