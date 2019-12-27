Сотрудники омского СКР навестили в интернате «мальчика на гречке»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-12-27T11:58:37+03:00

Следователи узнали, что ребенок, настрадавшийся от своих родителей, давно мечтал о хоккейной экипировке и сделали ему сюрприз

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В омской школе-интернате № 5, куда увезли 9-летнего Пашу (имя изменено), над которым издевался отчим сегодня, 27 декабря. Сотрудники следственного управления СК России по Омской области настолько прониклись судьбой этого настрадавшегося ребенка, что решили хоть как-то поднять ему настроение. Они выяснили, что мальчишка давно мечтал о хоккейной экипировке, узнали размер его ноги и рост и купили ему коньки, клюшку и шайбу.

Все это Паше вручили в торжественной обстановке. Он тут же примерил подарок и оказалось, что ему все подошло. Мальчик рассказал, что играть в хоккей пока не умеет, но обязательно научится. Первый импровизированный урок ему предложили дать тут же – прямо на линолеуме в кабинете директора. На воротах стояла официальный представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова, и Паша даже забросил шайбу.

Потом мальчика также подробно расспросили, как у него сейчас дела. Он рассказал, что в интернате ему живется неплохо, его никто не обижает и здесь у него даже появились новые друзья. Тем не менее ребенок поделился, что очень скучает по маме и хотел бы встретить Новый год с ней.

Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU