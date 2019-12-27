2019-12-27T08:04:49+03:00
Общество

Омичей напугали Дед Мороз и Снегурочка на главной площади в одном из райцентров

Местные жители шутят, что сказочные персонажи выглядят так, как будто страдают от похмелья
Анна МИКУЛА
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Фото: «Подслушано в Кормиловке»Фото: «Подслушано в Кормиловке»
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Чиновники из Кормиловки решили создать местным жителям праздничное настроение и установили на центральной площади поселка Деда Мороза и Снегурочку. Судя по всему, бюджет на затею был скромным, поэтому сказочных персонажей в прямом смысле слова слепили из того, что было.

Главный новогодний волшебник и его неизменная спутница выглядят, как персонажи из фильма ужасов.

Фото «шедевра» разместили в паблике «Подслушано в Кормиловке». Комментаторы шутят, что снежные скульптуры, наверное, уже успели отпраздновать Новый год и страдают от похмелья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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