Омичей напугали Дед Мороз и Снегурочка на главной площади в одном из райцентров
Местные жители шутят, что сказочные персонажи выглядят так, как будто страдают от похмелья
Фото: «Подслушано в Кормиловке»
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Чиновники из Кормиловки решили создать местным жителям праздничное настроение и установили на центральной площади поселка Деда Мороза и Снегурочку. Судя по всему, бюджет на затею был скромным, поэтому сказочных персонажей в прямом смысле слова слепили из того, что было.
Главный новогодний волшебник и его неизменная спутница выглядят, как персонажи из фильма ужасов.
Фото «шедевра» разместили в паблике «Подслушано в Кормиловке». Комментаторы шутят, что снежные скульптуры, наверное, уже успели отпраздновать Новый год и страдают от похмелья.
ИСТОЧНИК KP.RU