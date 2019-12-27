В школьной столовой Омска детям дали компот с червями

СЕГОДНЯ 07:42 2019-12-27T07:42:09+03:00

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Неприятную картину наблюдали ученики омской школы №81. У многих детей пропал аппетит после того, как в одном из стаканов они обнаружили нечто странное. В компоте плавал червь. Фото с жалобой одного из родителей появилось в социальных сетях.

- Вот таким компотом с сюрпризом поили сегодня в 81-й школе, - подписал снимок его автор.

Многие комментаторы, естествено, принялись ерничать и шутить, что червяк - это натуральный продукт и "зато не химия". Другие же пришли к выводу, что это отвратительно и ужасно.

- Вы что, с ума все сошли?! Это не допускается в питании! Должна быть жалоба на поставщика продуктов! - написала возмущенная омичка.

Добавим, что это не первый инцидент с продуктами питания в омских школах. В ноябре в одном из учебных заведений детям дали омлет синего цвета. Комментариев от департамента образования пока не было.

ИСТОЧНИК KP.RU