«Бейте стекла!»: Омичи пытались штурмом взять Концертный зал, чтобы попасть на елку
Инцидент произошел вчера, 25 декабря, на площади перед Концертным залом. Представителей омских организаций пригласили на бесплатную елку. Только вот представление перенесли на час позже – с 17.00 на 18.00, а приглашенных об этом почему-то забили предупредить.
Люди приехавшие на праздник с детьми, вынуждены были стоять на морозе. Зрителей почему-то не запустили в зал, и только некоторым счастливчикам удалось прорваться в фойе, чтобы ждать начала елки хотя бы в тепле.
В итоге уставшие и замерзшие люди взбунтовались, они колотили по входным дверям Концертного зала и требовали, чтобы им открыли. Все происходящее они сняли на видео, которое разместили в соцсетях.
– Бейте стекла! – начал кричать кто-то из самых воодушевившихся.
Впрочем, не все комментаторы, посмотревшие запись, оказались на стороне рвавшихся приобщиться к культуре трудящихся. Некоторые омичи удивились, зачем надо было громить ни в чем не повинное здание Концертного зала.
Разъяренные омичи вместе с детьми пытались взять штурмом новогодний утренник.
ИСТОЧНИК KP.RU