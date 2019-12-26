2019-12-26T14:13:03+03:00
Общество

«Бейте стекла!»: Омичи пытались штурмом взять Концертный зал, чтобы попасть на елку

Представление перенесли на час позже, но людей об этом забыли предупредить [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видеоФото: vk.com
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Инцидент произошел вчера, 25 декабря, на площади перед Концертным залом. Представителей омских организаций пригласили на бесплатную елку. Только вот представление перенесли на час позже – с 17.00 на 18.00, а приглашенных об этом почему-то забили предупредить.

Люди приехавшие на праздник с детьми, вынуждены были стоять на морозе. Зрителей почему-то не запустили в зал, и только некоторым счастливчикам удалось прорваться в фойе, чтобы ждать начала елки хотя бы в тепле.

В итоге уставшие и замерзшие люди взбунтовались, они колотили по входным дверям Концертного зала и требовали, чтобы им открыли. Все происходящее они сняли на видео, которое разместили в соцсетях.

– Бейте стекла! – начал кричать кто-то из самых воодушевившихся.

Впрочем, не все комментаторы, посмотревшие запись, оказались на стороне рвавшихся приобщиться к культуре трудящихся. Некоторые омичи удивились, зачем надо было громить ни в чем не повинное здание Концертного зала.

Разъяренные омичи вместе с детьми пытались взять штурмом новогодний утренник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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