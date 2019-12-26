2019-12-26T13:55:12+03:00
Общество

Стало известно, какая погода в Омске будет в новогоднюю ночь 31 декабря

Новый год-2020 будет морозным, а первый день года - теплым
Станислав МУХИН
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Будет свежо.Будет свежо.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Вопрос, который волнует омичей из года в год, какая погода в Омске будет 31 декабря. Синпотики рассказали, что новогодняя ночь ожидается морозной. В Омске будет -16...-19 градусов. Ветер только добавит ощущения холода. Так что гуляющим в новогоднюю ночь следует одеваться теплее. Для тех, кто придет встречать Год Крысы на главную городскую елку у Театральной площади, приготовили пункты обогрева.

Есть и еще одна хорошая новость: в первые дни января в Омске будет очень тепло. По прогнозам синоптиков, температура поднимется даже до +1. Так что даже погода на стороне омичей. Идеальная температура, чтобы провести новогодние каникулы на катках, горках и в парках. Тем более, что в этом году в Омске действительно есть, куда сходить с ребенком всей семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стало известно, какая погода в Омске будет в новогоднюю ночь 31 декабря
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