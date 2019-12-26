На трассе в Омской области столкнулись грузовик и две легковушки

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-26T13:27:51+03:00

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Сегодня, 26 декабря, утром на дороге Тюмень–Омск в Любинском районе столкнулись сразу три машины – грузовик и две легковушки.

– Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что 46-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Мазда», двигаясь в направлении Омска в районе 586 километра не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Маздой 6» под управлением 46-летней женщины, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – После чего, грузовик отбросило на автомобиль «Рено» под управлением 52-летней женщины.

В результате происшествия пострадал водитель легковой «Мазды». Причины и обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU