Стало известно, как в праздники будут работать омские отделения «Почты России»
31 декабря почтовые отделения Омской области будут работать по обычному графику, но закроются на час раньше.
1, 2 и 7 января все омские почтальоны будут отдыхать.
3, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения региона будут работать в обычном режиме.
– Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы, – рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям регионального УФПС Вера Баринова. – Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в регионе.
Также «Комсомолка» выяснила, как в Омске работает «Почта Деда Мороза». Подробности можно узнать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU