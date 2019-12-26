2019-12-26T12:51:44+03:00
Общество

Стало известно, как в праздники будут работать омские отделения «Почты России»

Отдыхать их работники будут всего три дня
Анна МИКУЛА
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Почтальоны будут отдыхать три дня.Почтальоны будут отдыхать три дня.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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31 декабря почтовые отделения Омской области будут работать по обычному графику, но закроются на час раньше.

1, 2 и 7 января все омские почтальоны будут отдыхать.

3, 4, 5, 6 и 8 января почтовые отделения региона будут работать в обычном режиме.

– Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы, – рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям регионального УФПС Вера Баринова. – Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в регионе.

Также «Комсомолка» выяснила, как в Омске работает «Почта Деда Мороза». Подробности можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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