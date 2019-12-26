С омских улиц вывезли рекордное количество снега

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-26T11:29:52+03:00

Дорожникам приходится работать ударными темпами, но пока это больше похоже на черпание воды ситом – снег продолжает идти.

Кроме того, на дороги высыпали 820 тонн реагентов

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В небесной канцелярии, видимо, решили высыпать на Омскую область остатки снега за весь декабрь. В регионе на радость любителей поиграть в снежки уже вторые сутки метет метель, а дорожники и дворники героически пытаются расчистить улицы.

В Управлении дорожного хозяйства мэрии отчитались о рекорде за зиму – с дорог вывезли 10 тысяч кубометров снега. При этом на магистрали высыпали уже 820 тонн реагентов.

– Также обработки дорог были привлечены 807 рабочих и механизаторов, задействованы 418 единиц спецтехники – в том числе 103 единицы подметальной техники, 109 единиц самосвальной техники и более 30 снегопогрузчиков и пескоразбрасывателей, – рассказали в пресс-службе горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU