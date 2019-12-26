Омский дептранспорта закупил новую партию карт «Омка»
Согласно информации размещенной на сайте госзакупок, муниципальное предприятие «Пассажирсервис» закупило еще 35 тысяч карт «Омка» – 8050 гражданских, 12 600 студенческих, 9450 пенсионных, 4900 школьных. Начальная максимальная цена лота составила 1,47 млн рублей.
Приобрести проездные можно в киосках «Дилижанс». Обычные карты обойдутся в 100 рублей, льготные – в 50.
Напомним, в начале года после начала перехода на безналичную оплату проезда в транспорте омичи буквально сметали «Омки». Из-за того, что в мэрии не ожидали такого ажиотажа, возник дефицит этих карт.
ИСТОЧНИК KP.RU