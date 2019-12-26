Омский дептранспорта закупил новую партию карт «Омка»

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-26T10:25:38+03:00

В начале следующего года особого ажиотажа с транспортными картами не предвидится. Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ

Они поступят в продажу в начале следующего года

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Согласно информации размещенной на сайте госзакупок, муниципальное предприятие «Пассажирсервис» закупило еще 35 тысяч карт «Омка» – 8050 гражданских, 12 600 студенческих, 9450 пенсионных, 4900 школьных. Начальная максимальная цена лота составила 1,47 млн рублей.

Приобрести проездные можно в киосках «Дилижанс». Обычные карты обойдутся в 100 рублей, льготные – в 50.

Напомним, в начале года после начала перехода на безналичную оплату проезда в транспорте омичи буквально сметали «Омки». Из-за того, что в мэрии не ожидали такого ажиотажа, возник дефицит этих карт.

ИСТОЧНИК KP.RU