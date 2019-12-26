2019-12-26T11:56:23+03:00
Общество

Три омских предприятия отказались участвовать в проекте «Чистый город»

Глава Росприроднадзора РФ Светлана Родионова призвала губернатора вмешаться в ситуацию
Анна МИКУЛА
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Четыре омских предприятия хотят коптить воздух безнаказанно.Четыре омских предприятия хотят коптить воздух безнаказанно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На официальной странице Росприроднадзора обнародованы три омских предприятия, отказавшихся подписать соглашение по федеральному проекту «Чистый город». Среди них – ПАО «Омский каучук», АО «Омскшина», ПАО «Сатурн». ООО «Полиом» документ подписало с поправками.

– Интересная ситуация сложилась в Омске, где реализуется федеральный проект «Чистый воздух, – написала в Instagram глава Росприроднадзора РФ Светлана Родионова. – Три предприятия игнорируют указ Президента: не берут на себя обязательства по снижению негативного влияния на воздух, не модернизируют производства и не хотят подписывать четырехсторонние соглашения. Это важный документ, который обязывает природопользователей содействовать нам, Минприроды, местной власти в улучшении экологической ситуации в городе. Хочу обратиться к местной власти, губернатору, мэру – почему на территории вашего субъекта не реализуется проект? Может быть, пора вместе постучаться в двери этих компаний?

В пресс-службе ООО «Полиом» уже прокомментировали ситуацию:

- Завод "Полиом" подписал четырехстороннее Соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором РФ, Правительством Омской области «Чистый воздух» 31 июля и направил документ для дальнейшего одобрения остальным сторонам. Мы открыты для диалога и готовы вести переговоры по таким приоритетным для нас вопросам, как экология, - ответили в пресс-службе компании.

Добавим, что цель проекта «Чистый город» – снижение к 2024 году вредных промышленных выбросов в самых «грязных» городах страны. В списке Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

В рамках проекта подписываются четырехсторонние соглашения подписываются Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором, региональными властями и представителями компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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