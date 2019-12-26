«Это был ад»: Омич пожаловался на маршрутчика, смотревшего кино за рулем
С необычной жалобой после поездки в маршрутке №470 выступил в соцсетях омич. По его словам, пассажиры пережили несколько мучительных минут. А многие были попросту напуганы и боялись попасть в ДТП. А все из-за водителя. Он не слышал просьб об остановках, несколько раз грубо нарушал правила и смотрел при этом кино. Несколько раз, по словам пассажира, маршрутка чуть не угодила в аварию.
- Вчера пришлось проехать на одной из частных маршруток, курсирующих по нашему прекрасному городу. Это был просто ад! Но самое интересное обнаружилось в конце. Оказывается он все это время еще и смотрел фильм на своем смартфоне, поставленном на приборную панель! - рассказал пассажир.
Другие омичи в комментариях удивились, почему пассажир пожаловался об этом в соцсетях, а не сделал замечание самому водителю.
ИСТОЧНИК KP.RU