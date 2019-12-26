На трассе в Омской области скончался водитель

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-26T07:30:11+03:00

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Трагический инцидент произошел вчера, 25 декабря, вечером на трассе Челябинск–Новосибирск в районе Калачинска.

46-летний мужчина на «шестерке» выехал на встречную полосу и только после этого заметил несущуюся на него фуру. 49-летний водитель «Рено Премиум» не успел затормозить, и легковушка залетела под большегруз.

– В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 21063» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU