2019-12-26T07:02:38+03:00
Политика

Главного прокурора Омской области отправили в отставку

Где будет работать Анастас Спиридонов, пока непонятно
Станислав МУХИН
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Указом Президента главного прокурора Омской области Анастаса Спиридонова отправили в отставку. Об этом сообщается на сайте правовой информации. На этой должности он проработал больше 10 лет. Где продолжит свою карьеру 59-летний Спиридонов, пока неясно. Кто его заменит на этом посту - тоже нет информации. Покидает регион и его первый зам Александр Лоренц, получивший назначение на должность главного прокурора Ставропольского края.

Добавим, что за последние полтора года это не первые перестановки в силовых ведомствах региона. Ранее были заменены руководители Управления ФСБ по Омской области и следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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