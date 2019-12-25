2019-12-25T13:28:40+03:00
Общество

В мэрии показали, как доделали остановку, рассмешившую омичей

Ее просто обшили листами профнастила [фото]
Станислав МУХИН
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Павильон не сильно изменился.Павильон не сильно изменился.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Получила продолжение история с остановочным пунктом у ПО "Автоматика". Напомним, павильон установили на этой неделе. Но омичей не слишком вдохновила ржавая конструкция, которая больше напоминала остатки остановки, чем новый павильон. В соцсетях высмеивали задумку чиновников. В мэрии же тогда поспешили заявить: дескать, остановку будут еще доделывать.

И доделали. Реконструкция вылилась в дополнительные три листа профнастила. Правда, внешний вид павильона это не особо спасло.

- Как говорилось ранее, на остановке общественного транспорта «ПО Автоматика» по обращению граждан 23 декабря началась установка павильона ожидания. Вначале была установлена конструкция павильона без обшивки, - сообщили в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства. - Вчера, 24 декабря, данная конструкция была обшита профнастилом и закреплена. В ближайшее время рабочие дорожно-эксплуатационного участка Октябрьского округа произведут подсыпку посадочной площадки инертными материалами, установят урны и покрасят каркас павильона ожидания. Окрашивание будет проводиться при соответствующих погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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