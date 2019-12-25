2019-12-25T12:35:55+03:00
Общество

Омич, с которого требовали долги по алиментам, в суде доказал, что он не отец ребенка

Это подтвердила экспертиза
Станислав МУХИН
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Омич обратился в суд.Омич обратился в суд.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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История омича тянулась еще с 2016 года. Его бывшая обратилась в суд, который обязал мужчину выплачивать алименты. К 2018 году накопился солидный долг, сибиряк отказывался это делать даже по суду. У него были проблемы с работой и доходами.

Однако все изменилось, когда сибиряк узнал, что не является биологическим отцом ребенка. Это доказывалось генетической экспертизой.Житель Тюкалинского района пошел в суд и добился отмены уплаты алиментов.

- Согласно решению Тюкалинского городского суда Омской области в 2019 году обязанности родителя были прекращены, следовательно, и оснований для взыскания алиментов и задолженности по алиментам не имеется, – сообщили в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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