В Омской области наказали руководство больницы, потерявшей карточку пациента

СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-25T11:41:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Таврического района обратился в местную ЦРБ с просьбой помочь ему найти амбулаторную карту. Но руководство больницы проигнорировало это обращение и не ответило пациенту в установленный законом срок в 30 дней.

– По результатам проверки в отношении должностного лица БУЗОО «Таврическая ЦРБ» прокуратура вынесла постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), – рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. – Постановлением мирового судьи судебного участка № 30 в Таврическом судебном районе должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU