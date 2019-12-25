Сотрудники омского МЧС работают в режиме повышенной готовности

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-25T11:35:04+03:00

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В связи с длительными новогодними и рождественскими праздниками и массовыми мероприятиями сотрудники регионального МЧС перешли в режим повышенной готовности. Так они будут работать вплоть до 9 января.

– Вопросы обеспечения безопасности во время новогодних и рождественских праздников являются наиболее актуальными в деятельности МЧС России в этот период. Организовано информирование населения о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, а также о том, как правильно использовать отопительные системы, электроприборы и пиротехническую продукцию, – сообщает пресс-служба областного МЧС. –

Уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему по предупреждению чрезвычайных ситуаций, при ликвидации последствий возможных ЧС в этот период.

ИСТОЧНИК KP.RU