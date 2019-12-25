Из-за метели перекрыли трассу из Омска в Казахстан
На машине пока нельзя будет добраться до нескольких населенных пунктов
Сразу несколько трасс в Казахстане закрыли из-за метели.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Как и обещали синоптики, в среду, 25 декабря, Омскую область накрыла метель. Такая же погода сейчас и в соседнем Казахстане. Из-за плохих условий на дорогах, временно пришлось закрыть трассу Омск – Майкапчагай.
Также движение ограничено на автодороге Усть-Каменогорск – граница Российской Федерации, от поселка Белоусовка до Риддера. Также закрыта для общественного и грузового транспорта автодорога Омск – Майкапчагай, от Семея до Калбатау. А с 08.40 закрыто движение на трассе Нур-Султан-Павлодар, сообщает Tengrinews.kz.
ИСТОЧНИК KP.RU