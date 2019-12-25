Омича, вывалившего гору строительного мусора за остановкой, оштрафовали

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-25T10:12:13+03:00

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Очевидцы, стоявшие на остановке возле ТЭЦ-4 в Советском округе в удивлением заметили, как туда подъехал КамАЗ и вывалил целую гору строительного мусора. Неравнодушные омичи пожаловались на увиденное в соцсетях. Прокуратура проверила это сообщение и нашла нарушителя.

Выяснилось, что это 47-летний местный житель.

– В отношении гражданина возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Постановлением, вынесенным министерством природных ресурсов и экологии Омской области, нарушитель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере тысяча рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU