Митрополит Владимир - омичу: «Зачем играть на елки роль черта? Давайте шута»

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-25T09:55:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Нестандартный вопрос задали Митрополиту Владимиру во время передачи на 12 канале. К нему обратился омич. Он спросил, не запрещено ли религией играть роль черта. Такая участь омичи выпала на новогодней елке. Митрополит немного удивился, но ответил.

- Я бы не посоветовал. Потому что как-то нехорошо это влияет на человека. Почему вы должны играть роль черта? Давайте какого-то шута. Шут я еще понимаю. А черт для чего? Для чего понадобилось стать чертом? – сказал зрителю Священнослужитель.

Так что выбор такого костюма Митрополит не одобрил. Зритель остался доволен ответом.

ИСТОЧНИК KP.RU