2019-12-25T09:24:59+03:00
Общество

Омичи возмущены любителями дрифтовать на метромосту

Сибиряки считают, что делают такие пируэты на дороге водители не большого ума [видео]
Станислав МУХИН
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Не первый день в Омске снежно. Температура постоянно скачет: от нуля до небольшого минуса. Из-за этого на дорогах гололед, а это рай для любителей дрифта. И дня не проходит, чтобы не нашелся водитель, который выкладывает видео заносов своей машины. Очередной ролик появился в социальных сетях. На нем водитель ловко закладывает виражи прямо на метромосту. Судя по всему, лихачит омич в ночное время.

Правда, вместо ожидаемой похвалы автор ролика услышал в свой адрес кучу критики. Многие усомнились в его адекватности и умственных способностях. Другие же вообще пришли к выводу, что такой автомобилист просто создает опасность на дороге. Третьи рекомендовали ГИБДД внимательнее просмотреть видео и вычислить номера нарушителей. Омичи надеются, что дрифтеров оштрафуют.

Дрифтер на омском метромосту .

ИСТОЧНИК KP.RU

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