Омского водителя, насмерть сбившего пешехода, заставили выплатить его матери полмиллиона

СЕГОДНЯ 07:38 2019-12-25T07:45:42+03:00

Выяснилось, что имя виновника аварии не было вписано в страховой полис

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ДТП со смертельным исходом произошло в октябре 2018 года на трассе Черлак–Омск. Водитель на «газели» сбил пьяного мужчину, внезапно выскочившего на дорогу. Пешеход от полученных травм скончался, а его мать подала иск о возмещении морального вреда. По решению суда ей должны были выплатить 497 тысяч рублей. Поскольку машина была застрахована, то сумму взыскали с страховщика.

Но эта компания с таким поворотом дела не согласилась и также через суд добилась, чтобы деньги заплатил виновник ДТП.

– Автомобиль был застрахован по договору ОСАГО, однако водитель не был вписан в страховку. Страховая компания выплатила матери погибшего пешехода возмещение и в связи с понесенными затратами обратилась в суд к ответчику, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Омский районный суд удовлетворил требования истца, взыскав с ответчика 497 тысяч рублей.

Водитель обжаловал это решение, но суд высшей инстанции оставил его без изменения. приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU