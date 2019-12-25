2019-12-25T05:37:47+03:00
Происшествия

В Омске вынесли приговор мужчинам, ограбившим ювелирный на 2 млн

Мужчины почти довели начатое до конца, но их поймали, когда они распродавали вторую половину похищенных украшений
Анна МИКУЛА
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Грабителей отправили за решетку на 6 лет.Грабителей отправили за решетку на 6 лет.Фото: "КП" Архив
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Это преступление произошло еще летом. В гости к 23-летнему жителю Омска приехал его 32-летний приятель, с которым они познакомились, когда сидели в колонии. Молодые люди решили вместе ограбить ювелирный магазин на Левобережном рынке.

Омич вооружился молотком и большой красной полимерной сумкой, а его сообщник надел медицинскую маску, чтобы скрыть лицо.

2 июля они разбили выставочную витрину в павильоне и забрали оттуда пять планшетов, на которых находились более 60 золотых цепей на общую сумму более 2 млн рублей. Половину украшений подельники продали в ломбарды Новосибирска. На «заработанные» деньги купили автомобиль.

Погорели грабители при попытке сбыта остатка награбленного. Их с поличным задержали полицейские.

– Вину в совершении преступления мужчины признали частично, оспаривая количество похищенных ювелирных изделий, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Приговором суда им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшего от преступления о взыскании с подсудимых 1,66 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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