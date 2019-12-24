Омскую горку с трещиной, которую сначала назвали безопасной, все-таки решили закрыть

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-24T15:10:56+03:00

Несмотря на это люди продолжают на ней кататься [видео]

Изменить размер текста: A A

Напомним, на днях один из посетителей «ГоркиПарка», расположенного в парке 30-летия ВЛКСМ, заметил трещину в одной из деревянных балок самой высокой конструкции. Кроме того, он услышал треск, когда на нее одновременно поднялось много людей.

В мэрии сначала заверили, что шестиметровая горка абсолютно безопасна и собрана в точности с инструкцией. Но потом все-таки решили ее временно закрыть.

Фото: скриншот с видео (Виктор Алексеенко, «Омск Online»)

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, такое решение принято в связи с обращением омича. Горку будут обследовать до субботы. Если окажется, что в ней все в порядке, ее снова откроют.

– Горки закрыли, значит, не так все хорошо! Но людей халява не отпускает, сквозь барьер лезут, испытывают судьбу, – делится наблюдениями все тот же Виктор Алексеенко, который первым обратил внимание на трещину в опоре горки.

Люди катаются на закрытой горке.Видео: Виктор Алексеенко ( Омск Online )

ИСТОЧНИК KP.RU